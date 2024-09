Ski Aggu auf der Eins - Oasis schaffen es unter die Top fünf

Baden-Baden (dpa) - Die deutschen Single-Charts führt weiterhin die Rapperin Shirin David (29) mit ihrem Lied «Bauch Beine Po» an - bereits die sechste Woche infolge. Damit lässt die Lieferantin des diesjährigen Sommerhits - ebenfalls wie bereits die Woche zuvor - das Duo Ayliva & Apache 207 («Wunder», zwei) sowie Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii mit «Move» (drei) hinter sich. Das teilte GfK Entertainment mit.

Demnach rangiert dahinter unverändert auf Platz vier Artemas mit «I Like The Way You Kiss Me» vor dem neu eingestiegenen Song «Immer» von Ski Aggu & makko.

Aber nicht nur in den Single-Charts ist der Rapper Ski Aggu neu eingestiegen. Bei den Album-Charts hat der Berliner die Nase vorn und feiert diese Woche seine zweite Nummer-eins-Platte binnen eines Jahres: «Wilmersdorfs Kind» belegt auf Anhieb Platz eins. Dahinter neu eingestiegen ist «Wild God» von Nick Cave & The Bad Seeds.

«Auf Auf» heißt es bei der Band Silbermond, die einen Konzertmitschnitt ihres Werks von 2023 veröffentlicht haben und sich diese Woche auf Platz drei zurückmelden. Auf die Vier zurückgefallen ist Ayliva mit ihrem Album «In Liebe».

Die zu Oasis wiedervereinten Gallagher-Brüder sind in dieser Woche ebenfalls unter den Top Five mit dabei: «Definitely Maybe» von 1994 schafft es dank der Jubiläumsedition auf Platz fünf - ihr Zweitling «(What's The Story) Morning Glory?» mit Hits wie «Wonderwall» oder «Don't Look Back in Anger» springt von 77 auf 55.