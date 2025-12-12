Ski-Star Vonn vor Sensationssieg in St. Moritz

St. Moritz (dpa) - Ski-Superstar Lindsey Vonn steht bei der Abfahrt in St. Moritz vor dem ersten Weltcup-Sieg seit fast acht Jahren. Die US-Amerikanerin lag nach 30 Starterinnen bei dem Rennen in der Schweiz mit fast einer Sekunde Vorsprung auf die zweitplatzierte Österreicherin Magdalena Egger in Führung. Es wäre der 83. Weltcup-Erfolg für die langjährige Alpin-Dominatorin und ihr erster seit dem Triumph im schwedischen Are im März 2018.

Auch das deutsche Speed-Team hatte Grund zur Freude: Emma Aicher belegte zu diesem Zeitpunkt Rang fünf, Kira Weidle-Winkelmann war Achte.

Neureuther begeistert

Vonns Auftritt in der ersten Abfahrt der Saison war aber ein gewaltiges Statement. «Es ist unfassbar», sagte Ex-Skistar Felix Neureuther als TV-Experte der ARD. Die 41-Jährige sei «eine Göttin», rief er voller Begeisterung.

Vonn hatte vorigen Winter ihr viel beachtetes Comeback gegeben. Die Olympiasiegerin von 2010 fährt mittlerweile mit einer Teilprothese im Knie. Vor den Rennen in St. Moritz hatte sie bereits angekündigt, in starker Form zu sein. Seit Sommer gehört der frühere norwegische Top-Skirennfahrer Aksel Lund Svindal zu ihrem Trainerstab.

Das große Ziel der viermaligen Gesamtweltcupsiegerin in der letzten Saison ihrer Karriere ist eine weitere Medaille bei den Olympischen Spielen, die im Februar in Italien stattfinden.