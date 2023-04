Snapchat setzt auf Geschäft mit digitaler Anprobe im Laden

In einen Laden gehen und dann Kleidung virtuell mithilfe eines digitalen Spiegels ausprobieren? So könne man Zeit in der Umkleide sparen, argumentiert Snapchat. Und erhofft sich neue Erlösquellen.

