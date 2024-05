Snooker-Profi Kyren Wilson vor Titelgewinn bei der WM

Sheffield (dpa) - Kyren Wilson steht nach einer ausgeglichenen dritten Session im Finale der Snooker-WM unmittelbar vor dem Titelgewinn. Der 32 Jahre alte Engländer führt im WM-Endspiel nach drei von vier Sessions mit 15:10 gegen den walisischen Qualifikanten Jak Jones und braucht am Abend (20.00 Uhr/Eurosport) noch drei weitere Frames, um sich den Titel zu sichern.

Außenseiter Jones hatte am Vortag einen Fehlstart hingelegt und war mit 1:7 in Rückstand geraten. Seither verläuft die Partie ausgeglichen. Der Waliser müsste am Abend acht von maximal zehn Spielabschnitten gewinnen, um sein Comeback zu krönen.

Nachdem alle Top-Ten-Spieler bis zum Viertelfinale ausgeschieden sind, bestreiten Wilson und Jones ein Überraschungsfinale. Wilson stand 2020 bereits im Finale und steht nun unmittelbar vor dem größten Triumph seiner Karriere. Mit einem Sieg würde er sich auf Rang drei der Weltrangliste verbessern. Der siebenmalige Weltmeister Ronnie O'Sullivan aus England wird an der Spitze von Mark Allen aus Nordirland abgelöst. Das steht unabhängig vom Ausgang des Endspiels bereits fest.