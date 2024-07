So ändern Sie die Autokorrektur-Sprache auf dem iPhone

Berlin (dpa/tmn) - Wer auf dem Sprung schnell eine Nachricht tippt und dabei auf die Autokorrektur angewiesen ist, kann leicht kleine Fehler machen. Besonders wenn die Autokorrektur nicht zur Sprache des Textes passt. Zum Glück lässt sich das leicht ändern.

Die Autokorrektur richtet sich nach der eingestellten Tastatursprache. Um die Rechtschreibprüfung auf - beispielsweise Englisch - umzustellen, muss zunächst die englische Tastatur aktiviert werden.

Dazu geht man in den iOS-Einstellungen auf «Allgemein > Tastatur > Tastaturen > Neue Tastatur hinzufügen» und wählt «Englisch (UK)» oder «Englisch (US)». Danach kann man bequem zwischen den Tastaturen wechseln.

Einmal eingestellt, klappen mehrere Sprachen parallel

Beim Tippen erscheint unten links auf der Tastatur eine Weltkugel. Ein Fingertipp darauf ermöglicht den Sprachwechsel. Hält man die Weltkugel länger gedrückt, wird eine Liste aller aktivierten Tastaturen angezeigt. Nach dem Wechsel passen sich die Wortvorschläge und die Autokorrektur der gewählten Sprache an.

Die Wortvorschläge und die Autokorrektur sollten sich durch die automatische Spracherkennung auch dann anpassen, wenn Sie die deutsche Tastaturbelegung beibehalten aber einige Wörter in einer Fremdsprache eingeben, so «heise online». Wichtig ist, dass die benötigten Sprachen in den iOS-Einstellungen aktiviert sind. Nur dann funktioniert die automatische Umstellung.