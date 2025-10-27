Navigation

So denkt George Clooney über die Louvre-Räuber

Veröffentlicht: Montag, 27.10.2025 13:41

In den «Oceans»-Filmen spielt George Clooney selbst einen Meisterdieb, der spektakuläre Coups einfädelt. Den Juwelendiebstahl im Pariser Louvre hat er deshalb mit großem Interesse verfolgt.

George Clooney
© Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Leute

Los Angeles (dpa) - Als Meisterdieb Danny Ocean plante er selbst spektakuläre Diebeszüge, nun hat sich Hollywoodstar George Clooney zu dem Louvre-Raub geäußert. «Ich meine, es ist schrecklich», sagte der 64-jährige Oscar-Preisträger dem US-Magazin «Variety» und fügte augenzwinkernd hinzu: Als professioneller Dieb sei er «sehr stolz auf diese Typen.» Der Hollywoodstar spielte damit offensichtlich auf seine berühmte Rolle als charmanter Betrüger in dem Film «Oceans Eleven» an. Clooney spielte in den drei «Ocean's»-Filmen von 2001 bis 2007 den Meisterdieb Danny Ocean, der selbst große Diebes-Coups einfädelt.

Der Hollywoodstar lachte, als der Reporter sagte, dass viele den Louvre-Raub mit den «Ocean's»-Filmen verglichen hätten. Er erklärte, dass er sich kursierendes Video-Material von den Dieben auch selbst angesehen habe. «Ich meine, es ist ziemlich lustig, weil es wirklich am helllichten Tag passiert ist», fügt der Schauspieler hinzu. «Mit all den Touristen dort, weißt du.» 

Clooney spielte in den «Ocean's»-Filmen neben Stars wie Brad Pitt, Matt Damon und Julia Roberts. Kürzlich wurde bekannt, dass die Gangster-Komödien-Reihe mit einem neuen Teil, «Ocean’s 14», fortgesetzt werden soll. Das Drehbuch dazu sei auch schon geschrieben, verriet Clooney nun. 

Bei dem Einbruch in den Louvre am Sonntagmorgen vergangener Woche hatten vier Täter Schmuckstücke und Juwelen mit einem geschätzten Wert von rund 88 Millionen Euro erbeutet. Das Einbrecher-Quartett war eine halbe Stunde nach Museumsöffnung dank eines Lastenaufzugs in die erste Etage des berühmten Museums gelangt und entkam auf Motorrollern. Am Wochenende hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen.

