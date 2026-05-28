So geht's auf der Strecke Hagen-Köln weiter
Seit Monaten wird auf der Bahnstrecke zwischen Hagen, Wuppertal und Köln gebaut. Auch am Wuppertaler Hauptbahnhof laufen umfangreiche Arbeiten. Wir von Radio Hagen waren heute (28.05.) für euch bei einem Baustellentermin in Wuppertal vor Ort. Hier gibt es die Infos!
Veröffentlicht: Donnerstag, 28.05.2026 13:15
Nach aktuellem Stand sollen die Arbeiten noch bis zum 10. Juli laufen. Ab diesem Zeitpunkt soll der Fernverkehr wieder laufen.
Zur Zeit ist noch viel zu tun. Das sagt auch der Projektleiter Arno Jäger.
Wie kompliziert ist so eine Baustelle eigentlich?
Es wird an vielen Stellen gleichzeitig gearbeitet. Unsere Reporterin durfte sich den Gleisbau direkt anschauen – inklusive schwerer Maschinen und spezieller Technik. Von weitem erkennt man ein riesiges gelbes Fahrzeug auf den Schienen. Und je mehr man sich dem annähert, desto öfter hört man dieses Geräusch:
Dafür verantwortlich ist der sogenannte Umbauzug. Es funktioniert folgendermaßen: Die alten Bahnschwellen werden rausgezogen und zeitgleich werden die neuen Schwellen verlegt. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel.