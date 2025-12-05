So soll KI an NRWs Schulen eingesetzt werden
Künstliche Intelligenz hält Einzug in die Klassenzimmer NRWs. Landesschulministerin Feller hat jetzt Konzepte vorgestellt, wie sie sich den Einsatz von KI genau vorstellt. Wir haben mit ihr und mit einem der wissenschaftlichen Entwickler dieser Konzepte darüber gesprochen.
Veröffentlicht: Freitag, 05.12.2025 07:34
NRW unternimmt den ersten größeren Schritt für eine KI-Offensive an den Schulen. Mit dem neuen Chatbot Telli und speziellen KI-Agenten sollen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte künftig im Unterricht unterstützt werden. Schulministerin Dorothee Feller verspricht im Interview mit José Narciandi, dem Leiter unseres Landtagsstudios, mehr individuelle Förderung aber auch klare Regeln.
Die Schulen bekommen sogenannte KI-Agenten für Mathe und Deutsch - Formulierungshilfen für Lehrer, damit sie den Schülern gute Aufgaben stellen können. Professor Ingo Witzke von der Uni Siegen hat den Einsatz von KI im Mathematik-Unterricht erforscht und die bisherigen Konzepte erstellt. Im Interview mit José Narciandi erklärt er, wie der KI-Einsatz im Unterricht praktisch ablaufen soll.