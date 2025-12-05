So soll KI an NRWs Schulen eingesetzt werden

Die Schulen bekommen sogenannte KI-Agenten für Mathe und Deutsch - Formulierungshilfen für Lehrer, damit sie den Schülern gute Aufgaben stellen können. Professor Ingo Witzke von der Uni Siegen hat den Einsatz von KI im Mathematik-Unterricht erforscht und die bisherigen Konzepte erstellt. Im Interview mit José Narciandi erklärt er, wie der KI-Einsatz im Unterricht praktisch ablaufen soll.