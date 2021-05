Söder: Bei Antisemitismus «mit höheren Strafen operieren»

CSU-Chef Söder will härter gegen Judenfeindlichkeit in Deutschland vorgehen. Der Chef des Zentralrats der Juden begrüßt das - und warnt davor, Ursachen für Antisemitismus allein in Zuwanderung zu suchen.

© Peter Kneffel (dpa)