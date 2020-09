Söder: Fußballspiele vor Zuschauern «schlechtes Signal»

Nach Zulassung von Fans

Zuvor hatte Bundesligist RB Leipzig von den örtlichen Behörden die Erlaubnis erhalten, das erste Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 vor bis zu 8500 Zuschauern zu bestreiten. Auch andere Clubs wollen im DFB-Pokal und in der Liga zumindest vor einigen hundert Fans spielen.

Für Söder birgt dies das Risiko von Wettbewerbsverzerrungen. «Ein Verein mit Fans, die anderen ohne – das kann weder im Sinn der Liga noch des Sports sein», sagte der 53-Jährige. Er forderte daher «für die Bundesliga einheitliche Regeln» für die Rückkehr von Fans in die Arenen. Die vergangene Saison war wegen der Coronavirus-Pandemie mit Geisterspielen beendet worden.

Die 36 Mitglieder der Deutschen Fußball Liga beraten heute ab 11.00 Uhr in einer Videoschalte über das weitere Vorgehen für die neue Saison in der 1. und 2. Bundesliga, die Mitte September beginnt. Nachdem die Politik in der Vorwoche eine generelle Entscheidung zum Umgang mit Großevents im Fußball bis Ende Oktober vertagt hat, droht aufgrund der regional sehr unterschiedlichen Verfügungslage ein Flickenteppich bei der Zulassung von Zuschauern.

© dpa-infocom, dpa:200902-99-408801/3