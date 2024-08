Sofi Tukker über ihre Liebe zu deutschem Brot

Köln (dpa) - Das US-amerikanische Dance-Pop-Duo Sofi Tukker schwärmt für deutsches Brot. «Für mich gibt es nichts Besseres als ein gutes deutsches Mehrkornbrot mit Körnern. Das ist mein Lieblingsbrot überhaupt», sagte Sophie Hawley-Weld der Deutschen Presse-Agentur. Auch für Duo-Partner Tucker Halpern steht das deutsche Gebäck ganz oben auf der Speisekarte: «Ich liebe deutsches Brot. Wir leben eigentlich beide glutenfrei. Aber vor allem in Deutschland brechen wir die Regeln», so der 34-Jährige.

Quasi passend zu ihrer Vorliebe für deutsches Brot veröffentlicht das Duo am kommenden Freitag (23. August) ihr drittes Album mit dem Titel «Bread». «Wir haben es "Bread" genannt, weil sich Menschen auf der ganzen Welt um Brot versammeln, um sich zu verbinden, gemeinsame Vorstellungen zu teilen und pure Energie zu bekommen. Das ist es, was unsere Musik für die Menschen tun soll», beschreibt Hawley-Weld. «"Bread" ist aber auch ein Akronym für "Be Really Energetic And Dance"» (zu Deutsch: sei sehr energiegeladen und tanze).

Die 32-Jährige verbindet neben ihrer Leidenschaft für Brot noch viel mehr mit Deutschland. «Ich bin in Frankfurt geboren und habe dann vier Jahre lang hier gelebt. Dann bin ich zu einer deutschen Schule gegangen und war dann auch für Austauschprogramme hier, unter anderem in Dresden», erzählt Hawley-Weld. «Es ist ein sehr nostalgischer Ort für mich. Es ist meine Kindheit und es ist mir sehr vertraut.»

Und auch der im US-amerikanischen Massachusetts geborene Halpern fühlt sich in Deutschland sehr wohl. «Ich habe das Gefühl, dass Deutschland uns in unserer gesamten Karriere sehr unterstützt hat. Es fühlte sich einfach eng und gemütlich an. Das schätze ich sehr», sagt er. Im November spielen Sofi Tukker mit neuem Album im Gepäck zwei eigene Deutschlandkonzerte in Hamburg und Berlin sowie in Köln im Vorprogramm von DJ Kygo.