Soforthilfe für Betriebe

Ab morgen kann die Sofort-Hilfe für in Not geratene Betriebe online beantragt werden. Land und Bund wollen auch kleinere Betriebe in der Corona-Krise unterstützen und deren Existenz sichern. Je nach Betriebsgröße gibt es Finanzhilfen zwischen 9000 und 25000 Euro. Das Geld muss nicht zurück gezahlt werden und soll drei Monate überbrücken.

© Horst Schmidt - Fotolia