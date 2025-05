Soko Grunderwerbsteuer

Die Soko hat ihren Sitz an der Becheltestraße und einen weiteren in Wuppertal. Sie ist spezialisiert, systematisch Ausfälle bei der Grunderwerbsteuer bei internationalen Unternehmen aufzudecken. Der Erfolg ist beeindruckend, so der Minister. Die spezialisierten Fahnderinnen und Fahnder haben in zwei Jahren 150 Millionen Euro zurück geholt.

Das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität bündelt seit Anfang 2025 die gesamte nordrhein-westfälische Steuerfahndung mit rund 1200 Expertinnen und Experten auf dem Gebiet der Bekämpfung von Steuerbetrug, Geldwäsche und Cybercrime. Es ist die erste Landesbehörde dieser Art in der Bundesrepublik