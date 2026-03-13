Solar Music Live im Kino
Hagens Kultband Grobschnitt kommt wieder auf die Kino-Leinwand. Am 11. April gibt es Solar Music Live und andere Einblicke in die rund 55-jährige Bandgeschichte. Grobschnitt stehen von Beginn an für spektakuläre Auftritte mit vielen Effekten. Die langen Lieder sind ebenfalls legendär.
Veröffentlicht: Freitag, 13.03.2026 12:26
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Prominentes Beispiel dafür: Solar Music. Sänger und Gitarrist Willi Wildschwein findet die Kino-Version beeindruckend.
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Grobschnitt im Kino: 11. April - Cinestar. Um 15 Uhr Fantreffen, um 17 Uhr der Film. Tickets online und u.a. bei Mewis Basar.
Das komplette Interview mit Lupo, Eroc und Willi Wildschwein gibt es online als Radio Hagen Podcast.
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