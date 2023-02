Gewinnt montags bis freitags zwischen 8 und 16 Uhr mehrmals täglich Reisen zu den schönsten Urlaubszielen der Welt: Malediven, Mallorca, Griechenland und viele mehr. Sagt uns einfach, wie viele Fragen ihr in 30 Sekunden richtig beantworten könnt. Schafft ihr es, gewinnt ihr automatisch einen von 60 Trips in die Sonne. Außerdem habt ihr hier die "Zusatzchance" in unserem Online-Extra-Gewinnspiel auf eine von vier unvergesslichen Reisen. Also: Bewerben, Fragen beantworten, Sonne tanken! Schneller kommt ihr nie wieder in den Urlaub.

SONNE IN 30 SEKUNDEN - das schnellste Urlaubsquiz mit alltours: So geht das Spiel

Das Spiel ist denkbar einfach: Dreimal täglich treten bei "SONNE IN 30 SEKUNDEN - das schnellste Urlaubsquiz mit alltours" zwei Hörer gegeneinander an und spielen um eine Reise. Beide Kandidaten müssen angeben, wie viele Fragen sie innerhalb von 30 Sekunden richtig beantworten können. Der Kandidat mit der höchsten genannten Anzahl darf sein Glück versuchen. Erreicht der Kandidat seine vorher genannte Anzahl der richtigen Antworten (oder mehr), gewinnt er. Schafft er es nicht, bekommt automatisch sein Mitspieler die Reise.

Das Online-Extra

Nutzt jetzt eure Chance und gewinnt exklusiv eine von vier Reisen zu den schönsten Zielen der Welt. Einfach unsere Quizfrage für die jeweilige Woche richtig beantworten und mit etwas Glück schon bald einen unvergesslichen Sonnenurlaub mit alltours genießen.

