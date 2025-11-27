Sonntag wird am Wassernetz gearbeitet

In dieser Zeit werden die Haushalte in dem Bereich, also an der Frankfurter, der Schul- und der Hochstraße in diesem Zeitraum nicht mit Wasser versorgt. ENERVIE Vernetzt empfiehlt betroffenen Kundinnen und Kunden, sich nach Möglichkeit vorsichtshalber einen Wasservorrat anzulegen.

Nach Beendigung der Arbeiten werden Mitarbeiter von ENERVIE Vernetzt das Wasserrohrnetz spülen. Im Zuge der Wiederinbetriebnahme der Wasserversorgung kann es dadurch vereinzelt zu Trübungen des Wassers kommen, die aber gesundheitlich unbedenklich sind. Grundsätzlich empfiehlt das Unternehmen, im Bedarfsfall das Wasser so lange laufen zu lassen, bis es wieder klar ist.





Konkret betroffen: Frankfurter Straße (Hausnummern 45-98 und 49-91), Schulstraße (Hausnummern 1-5 und 2-8a) sowie Hochstraße (Hausnummer 34)