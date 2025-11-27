Sonntag wird am Wassernetz gearbeitet
Sonntag wird im Bereich Oberhagen am Wasserrohrnetz gearbeitet. Enervie Vernetzt muss dringend notwendige Arbeiten erledigen. An der Kreuzung Frankfurter Straße / Ecke Mühlenstraße werden zwei Absperrkappen mit einem Durchmesser von 40 Zentimetern ausgewechselt. Die Arbeiten finden in der Zeit zwischen 9 und 15 Uhr statt.
Veröffentlicht: Donnerstag, 27.11.2025 12:52
In dieser Zeit werden die Haushalte in dem Bereich, also an der Frankfurter, der Schul- und der Hochstraße in diesem Zeitraum nicht mit Wasser versorgt. ENERVIE Vernetzt empfiehlt betroffenen Kundinnen und Kunden, sich nach Möglichkeit vorsichtshalber einen Wasservorrat anzulegen.
Nach Beendigung der Arbeiten werden Mitarbeiter von ENERVIE Vernetzt das Wasserrohrnetz spülen. Im Zuge der Wiederinbetriebnahme der Wasserversorgung kann es dadurch vereinzelt zu Trübungen des Wassers kommen, die aber gesundheitlich unbedenklich sind. Grundsätzlich empfiehlt das Unternehmen, im Bedarfsfall das Wasser so lange laufen zu lassen, bis es wieder klar ist.
Konkret betroffen: Frankfurter Straße (Hausnummern 45-98 und 49-91), Schulstraße (Hausnummern 1-5 und 2-8a) sowie Hochstraße (Hausnummer 34)