Sorge um Kimmich: «Scheint nicht ganz so schlimm zu sein»

München (dpa) - Der FC Bayern München hat nach den ersten Untersuchungen der Verletzung von Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich leichte Entwarnung gegeben. «Die erste Nachricht ist, dass es nicht so schlimm ist», berichtete Trainer Vincent Kompany nach dem 4:0 des Tabellenführers im Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. «Er hat alles gespielt. Jo ist auch nicht wie jeder. Er hat das Vermögen, immer zu leisten.»

Nationalmannschaftskapitän Kimmich hatte anderthalb Wochen vor dem deutschen Achtelfinal-Duell in der Champions League gegen Bayer Leverkusen in der 43. Minute den Platz verlassen. Er hatte etwas im Bein gespürt.

«Jo ist schon angeschlagen ins Spiel gegangen», berichtete Sportvorstand Max Eberl nach dem souveränen Sieg im Spitzenspiel in der Allianz Arena. «Es sieht jetzt so aus, dass es nichts Schlimmeres ist muskulär.»

«Vorsichtsmaßnahme» bei Musiala

Nach seinem Tor zum 3:0 in der Schlussphase verließ auch Nationalspieler Jamal Musiala humpelnd den Platz. Hier sprachen Eberl und Kompany von «einer Vorsichtsmaßnahme». Der 21-jährige Musiala sollte also nicht ausfallen.

Kimmich, der sich kurz vor der Halbzeitpause auf den Boden setzte und behandelt wurde, unternahm nicht einmal mehr den Versuch, sich in die Pause zu retten. Für ihn kam Leon Goretzka in die Partie.

Ein Ausfall von Kimmich würde den Rekordmeister gerade im brisanten Königsklassen-Duell mit Doublesieger Leverkusen hart treffen. Der unter Kompany unangefochtene Mittelfeldchef verpasste in dieser Saison bis zum Frankfurt-Spiel keine Pflichtspielminute beim FC Bayern. Beim Treffer zum 1:0-Pausenstand durch Michael Olise war Kimmich aber schon in den Katakomben.

Im Achtelfinale der Champions League erwarten die Münchner am Aschermittwoch Bayer Leverkusen zum Hinspiel. Sechs Tage später steht das Rückspiel am Rhein an.