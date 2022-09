SOS-Box: Garmins Satelliten-Messenger für den Notfall

Notruf per Satellit: Können Huaweis Mate 50 und Apples iPhone 14. Das eine gibt's nur in China, beim anderen läuft das Sat-Feature vorerst nur in Nordamerika. Garmin stellt nun eine andere Lösung vor.

© Garmin/dpa-tmn