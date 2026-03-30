Soultrain feiert Premiere

Songs von Kool and the Gang oder David Lee Roth, Elton John, Toto oder Guns'n Roses rissen das Publikum am Samstagabend während der Show von den Sitzen - klasse gesungen und interpretiert von Vanessa Henning, David Ferrer und Robin Reitsma. Das alles trotz schwieriger finanzieller Lage des Theaters - die Publikumsreaktionen und die große Nachfrage nach Tickets zeigen, daß Kultur und Unterhaltung gerade in schwierigen Zeiten unverzichtbar sind. Die nächsten Vorstellungen sind am 6. April und am 11. April, insgesamt kann man den "Soultrain" noch fünfmal sehen.