Später Transfer: Tel wechselt doch zu Tottenham

München (dpa) - Erst zu später Stunde entscheidet sich der Transferpoker um Mathys Tel: Der Angreifer des FC Bayern München wechselt zu Tottenham Hotspur. Dabei hatte sich der 19-Jährige vor einigen Tagen noch gegen einen Deal mit dem Premier-League-Club entschieden, wie es hieß. Jetzt wird der Offensivspieler bis zum Saisonende mit Kaufoption ausgeliehen, wie Tottenham und der deutsche Rekordmeister am Abend bestätigten. Nur Formalien wie die Arbeitserlaubnis für den Franzosen stehen laut den Spurs noch aus. Zur Höhe der Kaufoption wurde zunächst nichts bekannt.

Der Transfer kommt überraschend, denn Bayern-Sportdirektor Christoph Freund hatte am Samstag nach dem 4:3 gegen Holstein Kiel noch über Tel gesagt: «Die Tendenz ist aktuell, dass er bleibt.» Wegen des Wirbels um einen möglichen Wechsel gehörte das Talent gegen Kiel allerdings nicht zum Kader.

Nun erklärte Sportvorstand Max Eberl: «Mathys Tel ist als sehr junger Spieler zum FC Bayern gewechselt und hat sich hier kontinuierlich auf höchstem Niveau weiterentwickelt. Er kam zuletzt nicht auf die erhofften Spielzeiten, und so trat er mit dem Wunsch an uns heran, etwas verändern zu wollen. In den gemeinsamen Gesprächen haben wir nun eine Konstellation erarbeitet, die sowohl für Mathys als auch für den FC Bayern und Tottenham Hotspur hervorragende Möglichkeiten bietet.»

Manchester-Transfer geplatzt

Der noch bis 2029 vertraglich gebundene Stürmer hatte den Wunsch geäußert, doch noch im Winter wechseln zu können, um mehr Spielpraxis zu sammeln. Am Sonntag hieß es noch, dass sich Tel und Manchester United einig seien. Wenig später wurde dann eine Übereinkunft zwischen dem englischen Rekordmeister und den Münchnern dementiert.

Tel war 2022 für 20 Millionen von Stade Rennes nach München gewechselt und absolvierte 83 Pflichtspiele für den FC Bayern, in denen ihm 16 Tore gelangen. Zuletzt sollen auch der FC Arsenal, der FC Chelsea und Aston Villa an einer Verpflichtung Tels interessiert gewesen sein.