Spahn sieht dramatische Lage an Weihnachten: Das Corona Update vom 3. Dezember 2021

Omikron-Variante und Ungeimpfte = Ungemütliches Weihnachtsfest für Spahn

Zu spät - aber richtig. Noch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die verschärften Corona-Regeln auf seiner letzten Bundespressekonferenz als Gesundheitsminister heute verteidigt. Denn er rechnet damit, dass die Lage an Weihnachten erst den traurigen Höhepunkt erreichen wird. "Die Zahl der Ungeimpften Covid19-Patienten auf den Intensivstationen ist - auch relativ zu ihrem Anteil an der Bevölkerung - um ein Vielfaches höher als die der Geimpften. Deutschland wird die Zahl von über 5.000 Covid19-Patienten auf den Intensivstationen in den nächsten Tagen und Wochen noch deutlich übersteigen", so Spahn.

Schuld daran sind laut Spahn nicht nur die vielen Ungeimpften, sondern vor allem die neue Omikron Variante. In Südafrika hat sie laut der Gesundheitsbehörde bereits zu einem, Zitat, "beispiellosen Anstieg der Infektionen" geführt. Dazu der Chef des Robert Koch-Instituts Lothar Wieler: "Klar ist, dass Omikron in Deutschland angekommen ist. Und nach allem, was wir bisher wissen, könnte Omikron auch noch ansteckender sein und Geimpfte und Genesene leichter infizieren. Wir sollten uns alle darauf einstellen, dass Omikron in noch kürzerer Zeit zu noch mehr Fällen führen könnte als Delta."

Polizei in NRW ermittelt gegen Impfpass-Fälscher

Seit Einführung der 3G Regel am Arbeitsplatz ermittelt die Polizei in NRW immer häufiger wegen gefälschter Impfpässe. Oft fliegen die Fälschungen in Apotheken auf, wenn die Pässe digitalisiert werden sollen: "Jeden Tag haben wir mindestens zweimal die Polizei im Haus. Die einen Kunden wollen noch diskutieren, von wegen: das stimmt nicht, der Impfausweis ist nicht gefälscht, obwohl wir schon hundertprozentig wissen, dass er gefälscht ist. Dann gab es Situationen, dass auch jemand mal handgreiflich wurde", so eine Apothekerin. Mittlerweile warnen mehrere Landkreise auch vor dubiosen Online-Angeboten, die Genesenen- oder Testzertifikate anbieten. Die seien rechtlich ungültig.

Unser Update zur Coronakrise

Corona sorgt immer noch Tag für Tag für zahlreiche Meldung. Wir helfen, den Überblick zu behalten und filtern für Euch die Nachrichten. Viel Spaß mit unserem Snack-Podcast für Zwischendurch!