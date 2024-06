Spanien nach Gala gegen Italien Titelkandidat Nummer eins

Gelsenkirchen (dpa) - Nach der Fußball-Gala gegen Titelverteidiger Italien sieht Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente immer noch Steigerungspotenzial in seinem Team.

«Wir können uns auf jeden Fall weiter verbessern. Wo die Grenzen sind, das weiß ich nicht», sagte de la Fuente und schickte damit eine Kampfansage an die Titelkonkurrenten Frankreich, England oder Deutschland. «Alle Spieler haben unglaubliches Potenzial, das sie noch nicht ausgeschöpft haben», sagte der spanische Coach nach dem hochverdienten 1:0 (0:0) gegen Italien in Gelsenkirchen.

Die Spanier hatten die Italiener 90 Minuten fast nach Belieben dominiert. «Das war wahrscheinlich das beste Spiel unter meiner Regie», sagte de la Fuente. «Italien hat so schwach ausgehen, weil wir so gut waren», sagte der Spanier.

Großen Anteil am spanischen Sieg hatte Außenstürmer Nico Williams. Mit seiner Schnelligkeit sorgte er für gefährliche Situationen fast im Minutentakt und wurde völlig verdient zum Spieler des Spiels gekürt. «Ich habe immer davon geträumt, bei einer EM so eine Rolle zu spielen», sagte Williams. «Meine Mitspieler haben mir applaudiert in der Kabine, darüber habe ich mich sehr gefreut.»