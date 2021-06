Spaniens Nationaltrainer: So schnell impfen wie möglich

Las Rozas de Madrid (dpa) - Luis Enrique will seine Spieler am liebsten sofort noch impfen lassen, der Trainer der spanischen Fußball-Nationalmannschaft ist sich aber auch der Risiken so kurz vor dem Auftakt der Europameisterschaft bewusst.

© Christian Charisius (dpa)