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Sparkasse: Dachsanierung
© Ralf Schaepe
Riesenprojekt Sparkassendach und dessen Planer: Volker Schmidt (Abteilungsleiter Infrastruktur), Markus Hacke (Stellvertretender Vorsitzender Sparkasse an Volme und Ruhr), Uwe Kerst (Projektleiter).
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Sparkasse: Dachsanierung

In der nächsten Zeit beginnt die Sparkasse mit der Sanierung des Daches ihrer Zentrale in der Innenstadt. Die Bauarbeiten sind ausgesprochen aufwendig. Und das sorgt unten im Volmepark für eine Großbaustelle und es sorgt für Verkehrsbehinderungen.

Veröffentlicht: Freitag, 08.05.2026 06:26

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Auf einer Größe von zwei Fußballfeldern müssen am Dach technische Aufbauten wie Lüftung, Notstrom- und Klimatechnik abgebaut werden, um letztlich die Dachsanierung überhaupt machen  zu können. Nach der Dachsanierung wird dann eine komplett neue Gebäudetechnik oben wieder aufgebraut und ihrerseits überdacht. Dazu kommen Solarmodule und Wärmepumpen. 

 

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Sparkasse: Dachsanierung
© Sparkasse Hagen
Das ist der Plan für den Baustellenplatz Volmepark - und für die Verkehrsführung.
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Die kompletten Bauarbeiten kosten rund 27 Millionen Euro. Für die Bauzeit von etwa drei Jahren wird ein erheblicher Teil des Volmeparks genutzt. Außerdem zerschneidet eine Ersatzstraße vom Kreisel Badstraße aus dann den Park, weil die Sparkassenhinterfahrung während der Zeit gesperrt wird.


Der stellvertretende Sparkassenchef Markus Hacke sagt: Wir wissen, dass das ein starker Eingriff ist - und wir werden den Park anschließend sorgfältig und modernisiert wieder herrichten.


﻿Zur Dachsanierung der Sparkasse haben wir zwei Beiträge in unsere Radioprogramm gesendet. Hier ist Nummer eins:

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Sparkassenumbau Dach
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Und hier ist Betrag Nummer zwei zum Thema - darin geht es um den Volmepark.

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Sparkassenumbau Volmepark
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Sparkasse: Dachsanierung
© Ralf Schaepe
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