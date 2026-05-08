Sparkasse: Dachsanierung

Die kompletten Bauarbeiten kosten rund 27 Millionen Euro. Für die Bauzeit von etwa drei Jahren wird ein erheblicher Teil des Volmeparks genutzt. Außerdem zerschneidet eine Ersatzstraße vom Kreisel Badstraße aus dann den Park, weil die Sparkassenhinterfahrung während der Zeit gesperrt wird.





Der stellvertretende Sparkassenchef Markus Hacke sagt: Wir wissen, dass das ein starker Eingriff ist - und wir werden den Park anschließend sorgfältig und modernisiert wieder herrichten.





﻿Zur Dachsanierung der Sparkasse haben wir zwei Beiträge in unsere Radioprogramm gesendet. Hier ist Nummer eins: