Sparkassenstiftung sponsort Sport

Die Investition kommt vor allem den Kinder- und Jugendabteilungen zugute. Der Verein hatte selbst schon Geld zurück gelegt. Nun stehen insgesamt 20.000 Euro für neue Geräte zur Verfügung.

Es geht zum Beispiel um neue Fußballtore, Trampoline und Gymnastikbälle oder auch um Transport- und Materialwagen.

Die Sportgemeinschaft unterstreicht damit auch ihre Rolle als sozialer Treffpunkt und wichtiger Bestandteil des Vereinslebens. Die Unterstützung durch die Sparkassenstiftung bezeichnet der Verein als echten Meilenstein.