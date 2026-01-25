Spaß und gute Stimmung

Oberbürgermeister Dennis Rehbein lobte beim Empfang das große Engagement und die vielen neuen Ideen fürs Theater. Das Team setze ein starkes Signal für Offenheit, Integration und gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserer Stadt. Das Theater kann sich übrigens über die Landesförderung für einen Kompositionsauftrag freuen - das Geld fließt für eine Jugendoper, die im Frühjahr 2028 Premiere haben wird. Die Arbeit im Theater sei aber ohne die drei unterstützenden Freundeskreise nicht im angebotenen Maß möglich, sagte Intendant Sören Schuhmacher und bedankte sich dafür.