Spaß und gute Stimmung
Raketenstufe 1 ist gezündet, Stufe 2 und 3 folgen noch. So beschreibt Theaterintendant Sören Schuhmacher die ersten Monate im Theater Hagen unter seiner Leitung. Beim Neujahrsempfang des Theaterfördervereins heute (Sonntag) im Lutz war diese Aufbruchstimmung deutlich zu spüren. Alle 150 Plätze waren belegt, und Förderverein sowie Theaterleitung zeigten sich überwältigt von dem großen Interesse.
Veröffentlicht: Sonntag, 25.01.2026 13:55
Oberbürgermeister Dennis Rehbein lobte beim Empfang das große Engagement und die vielen neuen Ideen fürs Theater. Das Team setze ein starkes Signal für Offenheit, Integration und gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserer Stadt. Das Theater kann sich übrigens über die Landesförderung für einen Kompositionsauftrag freuen - das Geld fließt für eine Jugendoper, die im Frühjahr 2028 Premiere haben wird. Die Arbeit im Theater sei aber ohne die drei unterstützenden Freundeskreise nicht im angebotenen Maß möglich, sagte Intendant Sören Schuhmacher und bedankte sich dafür.