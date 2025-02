SPD erhält Millionenspende in Form von Wahl-Clips

Berlin (dpa) - Eine Kampagnenagentur will in den sozialen Netzwerken mit Videoclips Wahlwerbung für die SPD machen. Die Agentur Media Force zeigte ihre Aktion dem Bundestag als Parteienspende an - sie hat demnach einen Wert von 1,5 Millionen Euro. Zuerst hatte darüber der «Spiegel» berichtet.

Media Force bezeichnet sich selbst als «Kampagnenagentur für eine wehrhafte Demokratie in den sozialen Medien». Geschäftsführer Maximilian Oehl erklärte auf der Plattform LinkedIn, die pro-demokratische Mehrheit müsse im digitalen Raum sichtbarer werden. Bis zur Wahl am 23. Februar werde seine Agentur daher Social-Media-Clips ausspielen, die zur Wahl der SPD animierten.

«Wieso die SPD? Weil es gerade hier Mobilisierungspotenzial bei verloren gegangenen und teils extremistischen Parteien zuneigenden Wähler*innen gibt», begründet er. So lasse sich die politische Mitte effektiv stärken.

Kurz vor einer Wahl erhalten die Parteien für gewöhnlich besonders hohe Spenden. Zuletzt hatte etwa die AfD eine Großspende von rund 2,35 Millionen Euro aus Österreich gemeldet. Großspenden stehen wegen möglicher Einflussnahme auf die Politik in der Kritik.