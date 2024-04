Mal eben die frischen Tomaten holen, ein Stückchen Käse vom Probierstand abgreifen und ein Plausch mit dem alten Schulfreund halten. Das alles ist auf vielen Wochenmärkten in Nordrhein-Westfalen noch möglich. Aber diese Wochenmärkte sind in Gefahr - zumindest sieht das die SPD im NRW-Landtag so. Daher wurde über einen Antrag der Fraktion diskutiert, mit dem dafür gesorgt werden sollte, dass die Wochenmärkte erhalten bleiben. Der Antrag wurde abgelehnt.

Wochenmärkte: Weshalb die SPD eingreifen möchte

Der Grund für den Antrag der SPD liegt darin, dass sie bemängelt, dass es den Großmärkten, von denen die Verkäufer auf den Wochenmärkten oft ihre Ware beziehen, nicht gut gehe. Der Düsseldorfer Großmarkt soll Ende des Jahres schließen, so die SPD. Auch der Großmarkt in Köln sei der Partei zufolge in der Schwebe. Im Bundesland gibt es im Moment acht Großmärkte. Die SPD befürchtet einen Domino-Effekt: Brechen Großmärkte weg, haben auch die kleinen Verkäufer auf den Wochenmärkten nicht mehr viel zu bieten. Damit würde eine wichtige Konkurrenz zu den Supermärkten wegbrechen. Deshalb forderte die SPD im Landtag, dass die Landesregierung Großmärkten hilft, die auf der Kippe stehen - beispielsweise mit einem Förderprogramm und dass die Tradition der Wochenmärkte in die Liste des Kulturerbes des Landes NRW aufgenommen wird.

Warum der SPD-Antrag abgelehnt wurde

Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, weshalb die SPD mit ihrem Antrag keine Zustimmung fand.Der wohl wichtigste: Die SPD ist in NRW nicht an der Regierung - sondern CDU und Grüne. Schon aus Prinzip lässt sich eine Mehrheit für einen Antrag aus der Opposition schwer finden. In dieser Thematik gab es noch weitere Gründe, die genannt wurden. Ralf Nolten aus der CDU-Fraktion erklärte: "Der Anteil an Einkäufen von privaten Haushalten bei Wochenmärkten für frisches Gemüse und Obst machte laut Daten der Marktforschung aus 2022 nur einen Prozent aus". Fielen Großmärkte weg, könnten Zustellhändler wie Chefs Culinar, Transgourmet oder Handelshof profitieren. Es bräuchte keine Hilfe des Landes für die Wochenmärkte. Es gibt schließlich Alternativen.

Autoren: José Narciandi & Joachim Schultheis