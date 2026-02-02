SPD und CDU: Koalitionsvertrag

Der Koalitionsvertrag sei das Fundament der Zusammenarbeit - und beide betonen: Ratsparteien, die sich damit vereinbaren können, können der Koalition beitreten.

Das Angebot gilt nicht für die Linke und die AfD.

Die SPD betont, dass sie in die Infrastruktur investieren will - also Straßen und Brücken, aber auch städtische Gebäude wie Schulen. Das ist auch ein Kernthema der CDU. Die setzt weitere Akzente bei ihren Themen aus dem Wahlkampf wie Sozialmissbrauch, Integration und Sicherheit.

Dazu betonen die beiden Parteien, dass Bürokratie verringert werden muss und der Rat eine solide Haushaltspolitik abliefern müsse.

CDU und SPD haben allerdings auch zusammen keine Ratsmehrheit. Die realistischen Folgen: Entweder arbeitet man in den nächsten Jahren mit wechselnden Mehrheiten, oder es schließt sich noch eine Partei der Koalition an.

Der Koalitionsvertrag selbst ist zu lang für eine Nachricht, will aber gelesen werden. Hier ist er: