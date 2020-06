SPD und Grüne in Hamburg unterzeichnen Koalitionsvertrag

Wahl des Bürgermeisters

Hamburg (dpa) - Rund dreieinhalb Monate nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg haben SPD und Grüne die Fortsetzung ihrer Regierungszusammenarbeit besiegelt.

Den 205 Seiten starken Koalitionsvertrag unterzeichneten die Spitzen beider Seiten am Mittwochvormittag im Rathaus. Der Vertrag war nach Verzögerungen durch die Corona-Krise in den vergangenen Wochen in 13 Runden ausgehandelt worden; die Parteitage von SPD und Grünen hatten erst am vergangenen Wochenende zugestimmt.

Am frühen Nachmittag sollte der Sozialdemokrat Peter Tschentscher mit rot-grüner Mehrheit in der Bürgerschaft erneut zum Bürgermeister gewählt werden. Außerdem sollten die Abgeordneten den von ihm berufenen Senat bestätigen.