SPD wählt Vorstand

Timo Schisanowski bleibt Vorsitzender der Hagener SPD. Die Delegierten des Unterbezirks wählten ihn am Samstag mit 82,3 Prozent der Stimmen. Stellvertreter sind Claus Rudel und Vanessa Jusaj. Angesichts der schlechten Werte für die SPD bundesweit und der Kommunalwahl, bei der die Genossen nur drittstärkste Kraft wurden, schwor der Vorsitzende die Partei auf Geschlossenheit ein. Man müsse wieder viel näher an die Menschen und ihre Sorgen heranrücken, sagt Schisanowski im Radio-Hagen-Gespräch.



