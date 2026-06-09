SPD will Untersuchungsausschuss zu möglichem Machtmissbrauch

In der Affäre um Vorwürfe von Machtmissbrauch und Mobbing gegen Heimatministerin Ina Scharrenbach will die SPD einen Untersuchungsausschuss im Landtag einsetzen. Die Fraktion verfügt allein über die notwendige Zahl an Abgeordneten, um das Gremium durchzusetzen. Damit greift die größte Oppositionsfraktion zu einem der schärfsten parlamentarischen Instrumente.

Aus Sicht der SPD sind andere Wege der Aufklärung zuvor gescheitert. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Ina Blumenthal, sagte: