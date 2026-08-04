Speedy Mangiare goes Blau-Gold

Der Lieferservice bleibt bestehen, dazu kommt der Restaurant-Betrieb an der Tennis-Anlage. Dafür gibt es auch eine extra auf die Zielgruppe zugeschnittene Karte in dem neu aufgebauten Vereinsheim. Gastronom Lucky freut sich auf die Aufgabe und geht sie mit Herzblut und Grund-Entspanntheit an.
DER BEITRAG
Wenn du ein Vereinsheim schmeißt, musst du natürlich im Thema sein. Zum Beispiel, wenn es um die Gastronomie für einen Tennisclub geht. Da muss die Rückhand sitzen, der Topspin auch...man muss das T-Feld lesen können...oder etwa nicht??!
Am 7. September startet Blu e Oro (Blau und Gold) beim gleichnamigen Tennisclub - dort ist dann auch der Lieferservice von Speedy Mangiare zuhause. Wie es aussieht, könnt ihr euch in der Instastory bei Das Ma Fakt anschauen!