Speedy Mangiare goes Blau-Gold

Der Lieferservice bleibt bestehen, dazu kommt der Restaurant-Betrieb an der Tennis-Anlage. Dafür gibt es auch eine extra auf die Zielgruppe zugeschnittene Karte in dem neu aufgebauten Vereinsheim. Gastronom Lucky freut sich auf die Aufgabe und geht sie mit Herzblut und Grund-Entspanntheit an.