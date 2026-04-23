Spektakulärer Einsatz in Wehringhausen

Dabei soll er gedroht haben, die Kinder mit einer Waffe zu töten. Die Frau konnte aus der Wohnung flüchten und suchte in der Hagener Innenstadt eine Polizeiwache auf, wo sie den Vorfall meldete. Zum Zeitpunkt des Einsatzes befanden sich keine Kinder in der Wohnung. Die Polizei nahm die Drohungen sehr ernst und zog Spezialeinsatzkräfte hinzu. Am Abend verschafften sich die Beamten gewaltsam Zugang zur Wohnung, indem sie die Tür aufsprengten. Der Mann wurde festgenommen. Laut Angaben eines Polizeisprechers erlitt er dabei leichte Verletzungen. Die weiteren Ermittlungen wurden von der Kripo übernommen.