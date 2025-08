Spekulationen über nächstes Album von Beyoncé

New York (dpa) - Ein neues Video mit Beyoncé (43) hat unter Fans Spekulationen über ihr nächstes Album angeheizt. In dem Video, das die Entertainment-Firma der Musikerin auf Instagram veröffentlichte und an dem eine Jeans-Firma beteiligt ist, zeigt sich Beyoncé in verschiedenen Outfits.

Der Superstar ist etwa auf einem Pferd zu sehen - und fährt schließlich auf einem Motorrad davon. Speziell der Teil mit dem Motorrad ließ Fans spekulieren, dass das nächste Beyoncé-Album Rock-Musik enthalten könnte.

Beyoncé arbeitet derzeit an einer Trilogie. 2022 war der erste Teil erschienen, das Album «Renaissance», das von Disco- und Dance-Musik inspiriert war. Der zweite Teil, das 2024 erschienene Album «Cowboy Carter», zeigte Country-Musik-Einflüsse. Zum geplanten dritten Album hat Beyoncé bislang keine Details bekanntgegeben.