Spenden für Brand-Opfer
Nachbarn und Anwohner aus der Straße Zur Höhe haben eine Unterstützungsaktion für die Brandopfer gestartet. In der Silvesternacht waren in dem Wohngebiet in der Selbecke drei Familien obdachlos geworden, weil ihre Häuser abgebrannt waren. Die Siedlergemeinschaft Zur Höhe möchte nun insbesondere den betroffenen Kindern und Jugendlichen ein bißchen Freude zurückgeben, sagt der Vorstand.
Veröffentlicht: Mittwoch, 14.01.2026 15:45
Die Siedlergemeinschaft hat dafür ein extra Konto eingerichtet. Dort kann man bis zum 28. Februar eine Spende einzahlen. So wollen die Anwohner wenigstens etwas Licht und Hoffnung in die schwere Zeit ihrer Nachbarn bringen. Die haben bei dem Feuer ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Auslöser für den Brand war wohl ein Feuerwerkskörper, der einen Baum entzündet hatte. Die Flammen waren dann auf die Häuser übergesprungen. Die Daten für das Spendenkonto:
Tagesgeld-Unterkonto zum Mitgliedskonto der Siedlergemeinschaft Zu Höhe
Empfänger: Siedlergemeinschaft
Kreditinstitut: Märkische Bank Hagen
IBAN: DE47 4506 0009 5122 011801
BIC: GENODEM1HGN
Verwendungszweck: Silvesterbrände Zur Höhe
Achtung: Dadurch, daß es sich um ein Unterkonto handelt, kann der automatische Abgleich bei der Überweisung zwischen den Empfängernamen und der IBAN-Nummer unter Umständen nicht geprüft werden.
Die Siedlergemeinschaft kann keine Spendenquittungen ausstellen, die Überweisungen gelten daher als Schenkungen.