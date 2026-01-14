Spenden für Brand-Opfer

Die Siedlergemeinschaft hat dafür ein extra Konto eingerichtet. Dort kann man bis zum 28. Februar eine Spende einzahlen. So wollen die Anwohner wenigstens etwas Licht und Hoffnung in die schwere Zeit ihrer Nachbarn bringen. Die haben bei dem Feuer ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Auslöser für den Brand war wohl ein Feuerwerkskörper, der einen Baum entzündet hatte. Die Flammen waren dann auf die Häuser übergesprungen. Die Daten für das Spendenkonto:

Tagesgeld-Unterkonto zum Mitgliedskonto der Siedlergemeinschaft Zu Höhe

Empfänger: Siedlergemeinschaft

Kreditinstitut: Märkische Bank Hagen

IBAN: DE47 4506 0009 5122 011801

BIC: GENODEM1HGN

Verwendungszweck: Silvesterbrände Zur Höhe

Achtung: Dadurch, daß es sich um ein Unterkonto handelt, kann der automatische Abgleich bei der Überweisung zwischen den Empfängernamen und der IBAN-Nummer unter Umständen nicht geprüft werden.

Die Siedlergemeinschaft kann keine Spendenquittungen ausstellen, die Überweisungen gelten daher als Schenkungen.