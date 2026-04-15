Spinne wird Vin Santo

Dimi Tzanis hatte das beliebte Restaurant "Taverne Filios" in Wehringhausen. Ende 2023 wurde es geschlossen. In der ehemaligen Spinne will er eine Mischung aus Taverne, Café und Weinbar eröffnen. Der Name: Vin Santo.

Hier werden mediterrane Speisen angeboten und verschiedene Drinks - von Softdrinks und Kaffee über Wein bis hin zum Cocktail. Zum Mittagstisch soll ein 3-Gänge-Menü angeboten werden.

Der Umbau ist fast abgeschlossen, kommende Woche werden die Schilder mit dem Namen des Lokals angebracht. Sobald das über die Bühne ist, wird auch der Starttermin bekanntgegeben, so Tzanis. Öffnen soll Vin Santo Ende des Monats.