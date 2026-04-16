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© Ralf Schaepe
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Spinne wird Vin Santo

In der Kultkneipe Spinne geht es weiter. Noch diesen Monat will der Gastronom Dimi Tzanis hier ein neues Lokal eröffnen.

Veröffentlicht: Donnerstag, 16.04.2026 04:38

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Dimi Tzanis hatte das beliebte Restaurant "Taverne Filos" in Wehringhausen. Ende 2023 wurde es geschlossen. In der ehemaligen Spinne will er eine Mischung aus Taverne, Café und Weinbar eröffnen. Der Name: Vin Santo.

Hier werden mediterrane Speisen angeboten und verschiedene Drinks - von Softdrinks und Kaffee über Wein bis hin zum Cocktail. Zum Mittagstisch soll ein 3-Gänge-Menü angeboten werden.

Der Umbau ist fast abgeschlossen, kommende Woche werden die Schilder mit dem Namen des Lokals angebracht. Sobald das über die Bühne ist, wird auch der Starttermin bekanntgegeben, so Tzanis. Öffnen soll Vin Santo Ende des Monats.

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