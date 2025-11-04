Spinngasse in Hagen: Haus wird offiziell unbewohnbar

Die Stadt hat den Eigentümer aufgefordert, die Mängel zu beseitigen – ohne Erfolg. Die Immobilie soll jetzt für unbewohnbar erklärt werden.

Um das abzuwenden, hatte der Eigentümer zwei Wochen Zeit. Die Frist ist Anfang der Woche verstrichen. Auf unsere Anfrage bestätigt die Stadt Hagen, dass die Unbewohnbarkeitserklärung vorbereitet wird. Die Information wird voraussichtlich Ende der Woche an die Mieterinnen und Mieter sowie den Eigentümer gehen. Ab dann gilt eine Frist von vier Wochen. Bis dann müssen alle aus dem Haus raus. Die Wohnungsaufsicht der Stadt Hagen will den Leuten bei der Vermittlung von Unterstützungsangeboten helfen. Auch die fünf Hagener Wohnungsunternehmen wollen den Menschen unter die Arme greifen und haben ihre Hilfe angeboten.