Spoofing: Schutz vor gefälschten Rufnummern im Display kommt

Hilfe, die Polizei ruft an! Wer schon einmal die 110 im Display gesehen hat, wird sich an den Schreck erinnern. Aber auch daran, dass dann Betrüger am Telefon waren. Denen wird nun das Handwerk gelegt.

© Christin Klose/dpa-tmn