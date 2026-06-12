Sportgipfel 2026: Ideen für die Zukunft des Sports in Hagen

Im Mittelpunkt standen Themen wie Ehrenamt, Nachwuchsgewinnung, Digitalisierung und nachhaltige Entwicklung im Vereins- und Verbandssport.

Neben Vorträgen und Podiumsdiskussionen bot die Fachtagung vor allem Raum für Austausch und Vernetzung. Ziel ist es, gemeinsam Lösungen für die Herausforderungen im Profi- und Breitensport zu entwickeln und neue Impulse für die Zukunft zu setzen.