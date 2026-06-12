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Sportgipfel 2026: Ideen für die Zukunft des Sports in Hagen
Wie kann sich der Sport fit für die Zukunft machen? Genau darüber haben Fachleute aus Sport, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft beim Sportgipfel 2026 an der FernUniversität in Hagen diskutiert.
Veröffentlicht: Freitag, 12.06.2026 17:39
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Im Mittelpunkt standen Themen wie Ehrenamt, Nachwuchsgewinnung, Digitalisierung und nachhaltige Entwicklung im Vereins- und Verbandssport.
Neben Vorträgen und Podiumsdiskussionen bot die Fachtagung vor allem Raum für Austausch und Vernetzung. Ziel ist es, gemeinsam Lösungen für die Herausforderungen im Profi- und Breitensport zu entwickeln und neue Impulse für die Zukunft zu setzen.
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