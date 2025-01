Sprintstar Kerley von Polizei mit Elektroschock betäubt

Miami (dpa) - Der dreimalige Sprint-Weltmeister Fred Kerley ist bei einer Auseinandersetzung mit der Polizei in Miami Beach mit einem Elektroschockgerät betäubt und festgenommen worden. Das teilte die Polizei übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit. Der 29 Jahre alte mehrfache Olympia-Medaillengewinner sei nach dem Vorfall zunächst in ein Krankenhaus und anschließend in das Miami-Dade County Gefängnis gebracht worden, berichtete unter anderem die Nachrichtenagentur AP.

Polizei-Körperkamera zeigt Festnahme

Nach Angaben der Polizei hatte sich Kerley einer laufenden polizeilichen Untersuchung genähert und versucht, zu seinem in der Nähe geparkten Auto zu gelangen. Der Bronzemedaillengewinner von Paris soll sich der Polizei zufolge geweigert haben, den Ort zu verlassen und sei zunehmend aggressiv geworden. Kerley habe Widerstand geleistet, er wurde auch durch den Einsatz eines Tasers von mehreren Polizeibeamten überwältigt. Die Auseinandersetzung ist in dem Video der Körperkamera eines Polizisten zu sehen.

Kerleys Anwalt spricht von Überreaktion der Polizei

Kerleys Anwalt Richard L. Cooper kritisierte das Vorgehen der Beamten. «Ich kann sagen, dass Mr. Kerley ein rekordbrechender Athlet ist, der unsere Nation bei Olympischen Spielen mehrfach ehrenhaft und erfolgreich repräsentiert hat. Die Anklagen sind falsch und zeigen, welch brutaler Polizeistaat Miami Beach geworden ist», sagte Cooper dem US-Sender CBS News. «Aus allen verfügbaren Aufzeichnungen der Festnahme geht klar hervor, dass die Polizei auf eine ansonsten friedliche Interaktion mit Mr. Kerley überreagiert hat.»

Kerley werden Körperverletzung, Widerstand gegen Beamte und ungebührliches Verhalten vorgeworfen. Wie CBS News berichtete, erschien er am Freitagnachmittag vor Gericht. Nach einer richterlichen Entscheidung darf er seinem Anwalt zufolge die Untersuchungshaft am Samstag wieder verlassen.

Weltmeister über 100 Meter 2022

Kerley gewann bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio Silber über 100 Meter und Bronze in der gleichen Disziplin bei den Spielen 2024 in Paris. Bei den Weltmeisterschaften 2022 in Eugene holte er den Titel über 100 Meter. Zudem gewann er zweimal WM-Gold mit US-Staffeln.