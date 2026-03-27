St. Elisabeth Kindergarten ruft zur Protestaktion auf

Das Land verspricht 200 Millionen Euro Transformationskosten. Dies sei so viel wie noch nie. Doch gebe es effektiv eine Kürzung der Sachkostenansätze. Eine Verteuerung von Sach- und Gebäudekosten, wie sie eben mit der Inflation geschehen ist, sei in den Investitionen trotzdem immer noch nicht mit einbezogen. Kostensteigerungen können somit immer noch nicht bezahlt werden. Den Trägern bleibt dadurch kein Spielraum, nötige strukturelle Anpassungen vorzubereiten und Personalanpassungen in Übergängen zu finanzieren. Das St. Elisabeth, aber auch andere Kindertagesstätten, Gewerkschaften und Vereine machen sich Sorgen um die Qualität der frühkindlichen Bildung. Gerade Kinder mit Förderbedarf brauchen weiterhin kleine Gruppen, Fachpersonal und das nötige Spielzeug. All das würde mit dem neuen KiBiz zu kurz kommen.