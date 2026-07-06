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Stadtradeln: 211 000 Kilometer
© Ralf Schaepe
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Stadtradeln: 211 000 Kilometer

Im Mai gab es das Stadtradeln - und gestern gab es die Bilanz, verbunden mit Ehrungen für die Fahrer mit den meisten Kilometern.

Veröffentlicht: Montag, 06.07.2026 15:06

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Vom 9. bis zum 29ten Mai haben sich über 1300 Hagener am Stadtradeln beteiligt. Die Altersspanne der Teilnehmer reicht vom Schüler bis zum Rentner. Luka Lattke etwa fuhr für die Gesamtschule Eilpe und hat ordentlich Kilometer weggestrampelt.

Lukas Verhältnis zum Rad:

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Stadtradeln: 211 000 Kilometer
Luka Lattke bekommt die Stadtradeln-Urkunde von Oberbürgermeister Dennis Rehbein.
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Stadtradeln ist eine bundesweite Kampagne, es geht darum, drei Wochen lang möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurückzulegen. Die Teilnehmerzahl ist mit den Jahren zunehmend, in Hagen wurde dieses Jahr ein Rekordergebnis erreicht.

Insgesamt sind die Hagener Teilnehmer 211 000 Kilometer gefahren - und haben nebenbei 35 Tonnen CO2 eingespart.

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