Stadtradeln: 211 000 Kilometer

© Ralf Schaepe
© Ralf Schaepe
Anzeige
Vom 9. bis zum 29ten Mai haben sich über 1300 Hagener am Stadtradeln beteiligt. Die Altersspanne der Teilnehmer reicht vom Schüler bis zum Rentner. Luka Lattke etwa fuhr für die Gesamtschule Eilpe und hat ordentlich Kilometer weggestrampelt.
Lukas Verhältnis zum Rad:
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Stadtradeln ist eine bundesweite Kampagne, es geht darum, drei Wochen lang möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurückzulegen. Die Teilnehmerzahl ist mit den Jahren zunehmend, in Hagen wurde dieses Jahr ein Rekordergebnis erreicht.
Insgesamt sind die Hagener Teilnehmer 211 000 Kilometer gefahren - und haben nebenbei 35 Tonnen CO2 eingespart.
Anzeige