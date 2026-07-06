Stadtradeln: 211 000 Kilometer

Stadtradeln ist eine bundesweite Kampagne, es geht darum, drei Wochen lang möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurückzulegen. Die Teilnehmerzahl ist mit den Jahren zunehmend, in Hagen wurde dieses Jahr ein Rekordergebnis erreicht.

Insgesamt sind die Hagener Teilnehmer 211 000 Kilometer gefahren - und haben nebenbei 35 Tonnen CO2 eingespart.