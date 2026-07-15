Städtepartnerschaft Hagen-Montlucon

Die Städte Hagen und Montlucon haben den französischen Nationalfeiertag gestern gemeinsam gefeiert.

Mehr als 50 Leute aus Hagen waren dafür extra in die französische Partnerstadt gereist. Mit dabei ist auch Hagens Oberbürgermeister Dennis Rehbein, der sich ins goldene Buch der Stadt eintragen dufte und außerdem die Verdienstmedaille von Montlucon bekam.