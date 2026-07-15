© Stadt Hagen
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Besuch in Montlucon
Städtepartnerschaft Hagen-Montlucon
Die Städte Hagen und Montlucon haben den französischen Nationalfeiertag gestern gemeinsam gefeiert.
Mehr als 50 Leute aus Hagen waren dafür extra in die französische Partnerstadt gereist. Mit dabei ist auch Hagens Oberbürgermeister Dennis Rehbein, der sich ins goldene Buch der Stadt eintragen dufte und außerdem die Verdienstmedaille von Montlucon bekam.
Veröffentlicht: Mittwoch, 15.07.2026 12:26
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Hagen und Montluçon verbindet eine lebendige Städtepartnerschaft. Im vergangenen Jahr feierten beide Städte ihre 60-jährige Verbindung, symbolisiert durch gegenseitige Einladungen und Besuche in Form von sportlichen Veranstaltungen, Kunstausstellungen und Jubiläumsfeierlichkeiten.
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