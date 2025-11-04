Stahlgipfel im Kanzleramt: NRW fordert schnelle Entlastungen für kriselnde Branche

Die zweite Maßnahme zielt auf die internationale Dimension ab: Deutlich höhere Zölle für Billigstahl aus Asien. Auch an dieser Front wird in Brüssel gearbeitet, die Zölle sollen erheblich steigen, um den europäischen und deutschen Stahlmarkt besser zu schützen. Mit diesem Doppelschlag - niedrigere Energiekosten plus höhere Einfuhrzölle - versucht die Bundesregierung, die Stahlindustrie konkurrenzfähiger zu machen. Ob diese Maßnahmen ausreichen, um ThyssenKrupp und andere Konzerne zu retten, wird sich zeigen. Aber für NRW ist klar: Das reicht noch nicht aus. Es muss schnell gehen.

Autor: José Narciandi (Mitarbeit: Joachim Schultheis)