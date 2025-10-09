Stalzer außer Lebensgefahr

Sie war lebensgefährlich verletzt, ist aber jetzt außer Lebensgefahr. Die 57-Jährige konnte noch am Abend der Tat vernommen werden. Dabei habe sie ihre 17-jährige Adoptivtochter als Täterin benannt. Die Angaben der Frau entsprächen der Spurenlage, ergänzte der Leiter der Mordkommission. Die Tat selbst passierte im Keller, das Opfer schaffte es noch ins Erdgeschoss. Dort wurde Stalzer von der Polizei mit mehreren Messerstichen schwer verletzt gefunden. Der Notruf kam vermutlich von der beschuldigten Tochter. Warum die Jugendliche ihre Mutter angegriffen hat, müsse noch ermittelt werden. Die Hagener Staatsanwaltschaft wird keinen Antrag auf Haftbefehl stellen; es gäbe keine Haftgründe wie etwa Flucht- oder Wiederholungsgefahr. Es wird nun versucht, die Jugendlichen in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt unterzubringen.