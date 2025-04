Stardirigent Zubin Mehta sagt Auftritte ab

München (dpa) - Stardirigent Zubin Mehta hat mehrere Auftritte in nächster Zeit abgesagt. Er müsse eine für ihn notwendige Pause einlegen, teilten die Bayerische Staatsoper und die Münchner Philharmoniker mit. Bereits Ende März hatte der 88-Jährige auf Dirigate bei den Berliner Philharmonikern verzichtet, aus gesundheitlichen Gründen, wie es damals hieß.

Freude auf Rückkehr

An der Bayerischen Staatsoper sollte Mehta im Mai eigentlich bei Giuseppe Verdis Oper «Don Carlo» am Pult stehen. Nun springt Ivan Repusic, Chefdirigent des Münchner Rundfunkorchesters, für ihn ein. Mehta bedaure seine Absage, freue sich aber bereits jetzt auf seine Rückkehr an die Staatsoper im Dezember, teilte das Haus mit.

Die Münchner Philharmoniker hatten ihren Ehrendirigenten für Konzerte am 21. und 22. Mai eingeplant. Diese werde nun Pablo Heras-Casado übernehmen, hieß es. Die Münchner Philharmoniker danken allen Konzertbesuchern und

-besucherinnen «für ihr Verständnis und freuen sich schon jetzt auf ein Wiedersehen mit Zubin Mehta in der nächsten Saison».

Von Mumbai in die Welt

Mehta wurde 1936 im indischen Mumbai geboren. Er lernte Geige und Klavier und fing auch bald an, zu dirigieren. Seine Karriere führte ihn in alle Welt. So war er unter anderem Chefdirigent des New York Philharmonic Orchestra, leitete das Israel Philharmonic Orchestra und war Generalmusikdirektor an der Bayerischen Staatsoper.