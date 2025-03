Starker Dreispringer Heß bei Hallen-EM noch abgefangen

Apeldoorn (dpa) - Dreispringer Max Heß hat seinen ersten internationalen Titel in der Halle verpasst. Der 28 Jahre alte Chemnitzer sicherte sich mit starken 17,43 Metern in Apeldoorn Silber hinter Andy Díaz Hernández aus Italien. Der Olympia-Dritte zog mit 17,71 Metern noch vorbei und steigerte wie zuvor Heß die Weltjahresbestleistung. Bronze holte der Italiener Andrea Dallavalle mit 17,19 Metern. Für das deutsche Team ist es die erste Medaille bei dieser EM.

Schon im ersten Versuch schockte Heß Konkurrenz. Dabei traf er das Brett beim Absprung nahezu perfekt und überbot die bereits von ihm gehaltene Weltjahresbestleistung noch einmal um zwei Zentimeter. Die Führung hielt lange, ehe der 29 Jahre alte in Kuba geborene Díaz Hernández im fünften Durchgang vorbeizog. Heß konnte nicht mehr kontern, durfte aber trotzdem sehr zufrieden mit seinem Auftritt sein, auch wenn ihm kein zweiter guter Sprung gelang.

Seine Bestweite steht bei 17,52 Metern aus dem Jahr 2017. Ein Jahr zuvor hatte er sich nach WM-Silber in der Halle in Amsterdam zum Freiluft-Europameister gekrönt, danach folgte viermal EM-Bronze unter dem Dach.

Steinforth rettet Medaille im Siebenkampf

Im Siebenkampf der Männer durfte sich Till Steinforth über Bronze freuen. Der 22-Jährige rettete im abschließenden 1000-Meter-Lauf acht Punkte Vorsprung auf Zehnkampf-Europameister Johannes Erm aus Estland. Den Titel holte sich der Norweger Sander Skotheim vor dem Schweizer Simon Ehammer.

Deutsche Hoffnungen auf eine EM-Medaille trägt in Apeldoorn am Abend auch noch Weitspringerin Malaika Mihambo. Am Sonntag zählt im Kugelstoßen Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye zu den Favoritinnen. Die Mannheimerin übertraf in der Qualifikation mit 18,95 Metern im zweiten Versuch die geforderten 18,80 Meter. Die Niederländerin Jessica Schilder war mit 19,92 Metern klar am besten. «Ich gehe hier nicht so locker rein und sage: Die Goldmedaille gehört mir. Es ist ein Kampf, genauso, wie es auch bei Olympia war», sagte Ogunleye, die sich am Vormittag ein wenig schwertat.