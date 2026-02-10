Starkes Comeback für Franz Wagner - Schröder gewinnt Krimi

Orlando (dpa) - Basketball-Star Franz Wagner hat mit den Orlando Magic in der NBA sein erfolgreiches Comeback gegeben. Das Team um den deutschen Welt- und Europameister gewann 118:99 gegen die Milwaukee Bucks. Wagner hatte seit der Europa-Tour der Magic im Januar, bei der sie unter anderem in Berlin angetreten waren, wegen einer Knöchelverletzung kein Spiel mehr bestritten.

«Ich fühle mich gut», sagte der 24 Jahre alte Berliner nach dem Sieg. «Natürlich bin ich noch dabei, wieder in Form zu kommen und muss meinen Rhythmus finden. Aber ich bin zufrieden mit meiner Leistung.»

Gegen Milwaukee stand Franz genau wie sein Bruder Moritz Wagner nur gut 16 Minuten auf dem Parkett, mehr war allerdings auch nicht nötig. Orlando führte bereits zur Mitte des dritten Viertels deutlich und brachte den Sieg locker nach Hause. Beide Wagners erzielten je 14 Punkte, Tristan da Silva kam auf drei Zähler. Topscorer der Magic war Anthony Black mit 26 Punkten. Orlando steht nach dem dritten Sieg in Folge auf Play-in-Platz sieben in der Eastern Conference.

Cavaliers gelingt Aufholjagd

Neben den drei deutschen Magic-Profis feierte mit Dennis Schröder auch der Kapitän der Nationalmannschaft einen Sieg. Der Spielmacher fuhr in seinem dritten Spiel mit den Cleveland Cavaliers einen 119:117-Erfolg im Krimi bei den Denver Nuggets ein. Mit weniger als zehn Minuten auf der Spieluhr hatte Cleveland noch mit zehn Punkten zurückgelegen. Doch die Cavaliers drehten das Spiel mit zwei verwandelten Freiwürfen in der Schlusssekunde.

Schröder erzielte nur fünf Punkte und traf keinen seiner vier Dreier, machte mit zwei Steals und drei Vorlagen aber sowohl als Ballverteiler als auch in der Defense eine gute Figur. Überragende Akteure beim Tabellenvierten im Osten waren Donovan Mitchell mit 32 Punkten und zehn Assists sowie Neuzugang James Harden und Center Jarrett Allen, die beide auf 22 Punkte und zweistellige Rebounds kamen.

Hartenstein gewinnt deutsches Duell

Das deutsche Duell zwischen Maxi Kleber mit seinen Los Angeles Lakers und Isaiah Hartenstein von den Oklahoma City Thunder entschied derweil Letzterer für sich. Der Center erzielte beim 119:110 für den Titelverteidiger zehn Punkte und legte zudem neun Rebounds, sechs Assists und drei Ballgewinne auf. Bester Punktesammler beim Tabellenführer im Westen war der nach wochenlanger Verletzungspause zurückgekehrte Jalen Williams mit 23 Zählern.

Beide Teams mussten verletzungsbedingt auf ihre Superstars verzichten. Shai Gilgeous-Alexander fällt mit einer Bauchmuskelzerrung aus, Luka Doncic fehlt den Lakers wegen einer Zerrung im Oberschenkel. LeBron James führte die Gastgeber mit 22 Punkten an, Kleber konnte in limitierter Spielzeit von nur fünf Minuten keine Akzente setzen. Los Angeles liegt in der Tabelle auf Rang fünf.